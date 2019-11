Problemwolf vergrößert Revier

Vor rund drei Wochen wurden in der Nähe von Ahrensbök in Schleswig-Holstein zwei gerissene Schafe gefunden. Die aus den verendeten Tieren gewonnenen DNA-Spuren ließen sich klar dem Problemwolf GW924m zuordnen, wie der NDR berichtet. Damit hat der Grauhund sein Revier nochmals vergrößert, nachdem er in der Vergangenheit bereits für etliche Risse in den Kreisen Steinburg, Pinneberg und Segeberg verantwortlich war. Auch spezielle Schutzmaßnahmen wie Herdenschutzzäune konnten ihn bislang nicht aufhalten.