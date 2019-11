Hessen – Jagdverordnung auf dem Prüfstand

Insbesondere die Paragraphen 2 und 3 der Verordnung seien problematisch, so die FDP.

„Die Bestimmungen sind ein verfassungswidriger Eingriff in das Jagd- und Jagdausübungsrecht, das durch die Eigentumsgarantie der Hessischen Verfassung geschützt ist – ein Eingriff in die Freiheit der Jäger“, sagt Wiebke Knell, jagdpolitische Sprecherin der FDP im Hessischen Landtag. Durch die Jagdverordnung, die Anfang 2016 in Kraft getreten ist, wurden die Schonzeiten für viele Wildarten drastisch erhöht.