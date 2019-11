Todesurteil für Bielefelder Muffelrudel

Geklagt hatte eine Stiftung, die einen Wirtschaftswald am Nordhang des Teutoburger Waldes unterhält. Die in diesem Bereich seit den 1960er Jahren angesiedelten Wildschafe seien laut Klägerin in ihrem Wald durch Verbiss und Schälen von Baumrinden für unzumutbare Wildschäden verantwortlich. Dieser Klage gab das Oberverwaltungsgericht am Freitag statt. Zuvor wurde ein Gutachten eines Sachverständigen eingeholt, nach dem der bereits 2012 erklagte Abschussplan die Ansprüche der Klägerin auf den Schutz vor Wildschäden nicht hinreichend erfülle.