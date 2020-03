Prüfung auch ohne Jagdschein

So der Jagdgebrauchshundverband e.V. in einer Pressemitteilung. Ausgenommen hiervon seien Personen, bei denen zum Zeitpunkt der Hundeprüfung Versagensgründe für den Jagdschein vorliegen. Der Gebrauch von Schusswaffen zur Feststellung der Schussfestigkeit sei auf den Personenkreis beschränkt, der sich am Prüfungstag im Besitz eines gültigen (verlängerten) Jagdscheines befindet. Insoweit könne vom Grundsatz, dass die Schussabgabe vom Führer selbst zu erfolgen hat, in diesen Fällen ausnahmsweise abgewichen werden.

