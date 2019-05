Reh gewildert und fachmännisch zerwirkt

Eine Jäger entdeckte den Bock am Montag Nachmittag auf einem Feld an der Straße Halenbrook. Die Decke lag unweit des bereits einige Tage zuvor getöteten Stückes. Das Haupt sowie Keulen und Rücken des Rehes wurden vermutlich von den Tätern mitgenommen. Aufgrund des Einschussloches Rücken geht die Polizei davon aus, dass das Stück vermutlich von einem Hochsitz aus geschossen wurde. Das wiederum lässt vermuten, dass der Bock an einem anderen Ort als dem Auffindeort erlegt und dann dorthin transportiert und zerwirkt wurde. Die Polizei in Horst bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 04126 /38 404 zu melden.

sl