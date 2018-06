Reh im Pool

Grund: Ein Stück Rehwild war in den frühen Morgenstunden ins Wasser des Pools gefallen und kam von allein nicht mehr frei. Die Hausbewohner alarmierten daraufhin die Feuerwehr. Am Ort des Geschehens angekommen, griffen die Retter nach kurzem Überlegen sofort zu den mitgebrachten Wathosen und stiegen in den Pool. Dann griffen die Feuerwehrleute das weibliche Stück Rehwild und hoben es aus dem Pool. Dann ging es zurück in die Freiheit.

