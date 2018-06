Kornnatter-Jagd bei Scharnebeck

Die Beamten rückten daraufhin gegen 17 Uhr zum Schiffshebewerk in Scharnebeck (Niedersachsen) aus. Nach kurzer Suche wurde das Reptil gesehen und eingefangen. Höchstwahrscheinlich handelt es sich bei der Schlange um eine amerikanische Kornnatter. Die Würgeschlange ist in Deutschland nicht heimisch. Sie wurde an das Tierheim Lüneburg übergeben.

