Rezept-Tipp: Hubertustopf mit Reh, Wildschwein und Ente

In diesem Jägertopf Rezept ist drin was versprochen wird!

Wer einen Jägertopf auf den Tisch stellt, sollte sich bei den Zutaten auch an dem orientieren, was einem Jäger bei seinen Ausflügen über den Weg bzw. vor die Flinte läuft. Auf dem Weg in den Wald geht es meist über Wiesen – wo Pilze wachsen und sich vielleicht die eine oder andere Ente versteckt. Im Wald dürften dem Jäger Reh, Wildschwein und Konsorten über den Weg laufen. Und auf dem Heimweg zurück über die Wiese der eine oder andere Fasan oder Hase.

Die Zubereitung ist ein Klacks!

Wer eher selten am Herd steht wird bei diesem Gericht vielleicht erst einmal zusammenzucken. Drei Sorten Wild in einem Topf? Kann das gut gehen? Ja, und keine Sorge, die Zubereitung-Anleitung ist sehr übersichtlich. Einen einfachen Schritt nach dem anderen machen und ihr bekommt ein sehr leckeres Wildgericht. Und zwar eines, das den Namen auch verdient!

Beilagen zu diesem Gericht

Hier empfehlen wir ganz klar Spätzle und Rotkohl. Besonders schlaue Köche, die keine Lust zum Spätzle selber machen (https://die-frau-am-grill.de/spaetzle-selber-machen/) haben, packen aber eine knappe Stunde vor Ende der Garzeit gleich noch geschälte und in mundgerechte Stücke geschnittene Kartoffeln in den Topf. So erübrigt sich zumindest schon mal die Zubereitung einer Beilage.

Weitere Rezepte von Anja Auer findet ihr im BBQ & Food-Magazin „Die Frau am Grill“ (https://die-frau-am-grill.de/).