Rodewalder Wolfsrüde: Hahn in Ruh

Das gab das Niedersächsische Umweltministerium heute bekannt. „Es hat sich gezeigt, dass das Bundesnaturschutzgesetz in seiner bisherigen Form untauglich war, Problemen mit bestimmten Wölfen zu begegnen. Es hat uns gezwungen, einen Wolf um jeden Preis zu individualisieren, was vollkommen realitätsfern war. Wir haben es dennoch versucht, indem wir einen ausländischen Experten im Fallenstellen engagiert haben. Dies ist für die Zukunft kein erfolgversprechender Weg“, so Umweltminister Olaf Lies. So fielen allein für GW717m Kosten von rund 100.000 Euro an. Insgesamt investierte das Land im vergangenen Jahr weit über 1 Mio. Euro in den Schutz vor Wölfen.