Rotwild in Not

Im Grunde ist das Rotwild im offenen Lande beheimatet gewesen. Durch die menschlichen Aktivitäten und Unruhe wurde es in den Wald getrieben, dort richtet es Schaden an. Im Petitionsaufruf von Openpetition.eu steht geschrieben: „Um Energie zu sparen, stellt das Rotwild im Winter, { … } genetisch bedingt den Stoffwechsel auf Sparflamme. Jegliche Beunruhigung bewirkt von da an ein kurzeitiges Hochfahren des Kreislaufs, was zu erhöhten Stoffumsätzen führt.“ Es wird geschildert: Nicht die Wilddichte, sondern vielmehr die Unruhe in der Natur seien Schuld an den Schäden. Deshalb lasse sich das Problem nicht allein durch die Jagd beheben.