Zahlreiche besorgte Bürger riefen bei der Polizeiinspektion Andernach an, weil sich eine Rotte Sauen in die Ortsmitte von Mülheim-Kärlich (Rheinland-Pfalz) verlaufen hatte. Doch trotz schnellen Ausrückens der Beamten blieben die Sauen verborgen. Lediglich ein Schwarzkittel wurde auf dem Spielplatz am Kiefernweg festgesetzt und von einem alarmierten Jäger erlegt.

