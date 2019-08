Schlingen in Waldstück

Mindestens 1 Stück Rehwild geht bereits auf das Konto des Unbekannten. Am vergangenen Wochenende haben Zeugen in einem Waldstück an der Linteler Straße verdächtige Schlingen entdeckt, wie die Polizei mitteilt. Bei dem Fundort handle es sich um ein Waldstück neben einem Maisfeld an der Linteler Straße.

Dort wurden an mehreren Bäumen Drahtschlingen festgestellt. In einer Schlinge war bereits ein Reh verendet.