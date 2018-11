Schulbus knallt gegen Hirsch

Ein vollbesetzter Schulbus war gegen 7.45 Uhr am vergangenen Mittwoch auf der L159 nahe Häuslingen unterwegs im Landkreis Verden in Niedersachsen unterwegs, als plötzlich ein Hirsch auf die Fahrbahn sprang. Trotz sofortigen Reagierens war eine Kollision nicht mehr zu verhindern. Es entstand Schaden an der Windschutzscheibe des Fahrzeugs. Keiner der Insassen wurde jedoch glücklicherweise verletzt. Die Schulkinder wurden mit einem Ersatzbus daraufhin sicher zur Schule gefahren.

