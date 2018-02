Schwan muss in Tierklinik

Aufmerksame Spaziergänger meldeten den verletzten Schwan auf dem Eis auf einem Nebenarm der Ruhr im Bereich des Holunderwegs (Nordrhein-Westfalen). Sie alarmierten die Feuerwehr. Die Wasser- und Tierrettung der Feuerwehr Mühlheim rückte daraufhin aus. Mit Schlauchboot und Eisrettungsanzug wurde der Schwan eingefangen und mit dem Boot an Land gebracht. Von dort ging es unverzüglich in einem Tierrettungswagen in eine Duisburger Tierklinik. Dort wird er nun versorgt.

