Elch am Sender

Der junge Elchbulle hielt sich seit Montag auf einer Koppel in einer Mutterkuhherde in Schlalach (Landkreis Potsdam-Mittelmark) auf. Wie das Brandenburger Umweltministerium mitteilt, wurde der Elch zur Gefahrenabwehr narkotisiert und mit einem GPS-Halsband-Sender wieder ausgesetzt. Mit dieser Aktion sei es erstmals in Brandenburg gelungen, einen frei lebenden Elch zu besendern. Hierdurch sollen Kenntnisse über die Wanderbewegungen der in Brandenburg lebenden Elche gewonnen werden.