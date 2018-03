Schwere Tierquälerei

Die beiden Jagdhunde wurden in der Nacht zum Samstag auf übelste Weise misshandelt und überlebten nur mit viel Glück. Zum Schlafen dürfen die beiden in ein Nebengebäude des landwirtschaftlichen Anwesens der Halterin an der Aatalstraße in Eschebrügge in Laar (Grafschaft Bentheim/Niedersachsen).