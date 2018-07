Sicherheit geht vor Jagderfolg

Zur Planung gehöre auch, Warnschilder an Straßen aufzustellen und an das Jagdgebiet angrenzende Pferde- oder Viehhalter zu informieren.

Der DJV empfiehlt, von Hochsitzen aus zu schießen, damit der Schuss stets in Richtung Boden abgegeben und die Kugel abgefangen wird. Der sogenannte Kugelfang sei verpflichtend, ebenso wie zahlreiche andere Sicherheitsvorkehrungen. Beispielsweise muss ein ausreichender Sicherheitsabstand zu Erntefahrzeugen eingehalten werden. Der Schusswinkel zum Nachbarn müsse größer als 30 Grad sein. In Richtung Feld dürfe niemals geschossen werden, ebensowenig in Richtung Siedlungen, Straßen oder Radwege. Vor dem Schuss müsse sich der Jäger ganz sicher sein, welches Tier er vor sich habe.

PM/fh

Der DJV hat zum Thema Erntejagd auch dieses Video veröffentlicht: