Terror-Storch

Fernsehteams und Reporter hielten Einzug ins sonst beschauliche Dorf. In Glambeck kehrte erst wieder Ruhe ein, als der Vogel in sein Winterquartier aufbrach. Jetzt ist er zurück und allein das sorgt für Aufregung, meldet Ortsvorsteherin Hilde Peltzer-Blase. So weit möglich werden die Autos nur noch in Garagen und Schuppen geparkt, die Fenster mit Bettlaken verhängt. Ruhe werden die Dörfler wohl erst wieder im Herbst haben, wenn es „Ronny“ wieder in wärmere Gefilde zieht.

dk