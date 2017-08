Todesursache Insektenstich?

Wie mittelhessen.de berichtet, wurde der 49-jährige Mann am vergangenen Donnerstag in der Gemarkung „Vor den Hecken“ in Runkel-Arfurt von einem Passanten gefunden. Der leblose Körper des Jägers lag unmittelbar neben einem abgestellten Auto.

Trotz sofort alarmierter Rettungskräfte, kam für den Mann jede Hilfe zu spät. Nach ersten Erkenntnissen hatte der Grünrock ganz in der Nähe des Leichenfundortes Arbeiten an einem Hochsitz verrichtet. Auf diesem Sitz entdeckten die Polizisten das Nest der Hornissen bzw. Wespen.

ml