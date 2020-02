Toter Wolf in Wiesbaden

Bereits am 5. Februar wurde von einem Bahnmitarbeiter ein totes wolfsähnliches Tier aufgefunden, wie aus einer heute veröffentlichten Pressemitteilung des Hessischen Landesamts für Naturschutz, Umwelt und Geologie hervorgeht. Es lag in einem Gleisbett in der Nähe des Wiesbadener Ostbahnhofs. Das Tier schien mit einem Zug kollidiert zu sein, wies aber äußerlich keine sichtbaren Verletzungen auf. Anhand von am Fundort gemachten Bildern konnte es durch Experten als Wolf identifiziert werden.