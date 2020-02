F(r)isch vom Feld

Vegane Fleischersatzprodukte sind bereits in jedem Supermarkt erhältlich. Und was bei Currywurst mit Pommes frites und Chili sin Carne wie geschnitten Brot läuft, soll jetzt auch bei Fish & Chips ein Kassenschlager werden.

So hat zum Beispiel das Tiefkühlkost-Unternehmen Frosta auf der Fachmesse Fish International in Bremen vegane Fischprodukte auf Gemüsebasis vorgestellt, in denen garantiert kein Fisch steckt.