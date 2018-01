Die Hütte steht im Herzogweg der Feldgemarkung in Heiger (Lahn-Dill-Kreis/Hessen). Die Trophäen müssen zwischen Freitag 16 Uhr und Sonntag 10 Uhr entwendet worden sein. Sie hingen links und rechts an der Eingangstür der Jagdhütte. Zeugen, die Angaben zum Verbleib der Trophäen machen können, wenden sich bitte an die Polizei Dillenburg (Tel.: 02771/907-0).

sl