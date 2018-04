TV- und Kino-Tipps der DEUTSCHEN JAGDZEITUNG für Jäger

TV-Programm 09.04. - 15.04.2018

Montag, 9. April

ARD-alpha, 15.25 Uhr

Felix und die wilden Tiere (Jugendprogramm)

Mit den Wölfen heulen

Felix zeigt euch, wie und wo die wilden Tiere, wie Elefanten, Löwen und auch Fischotter, leben. Felix ist Tierfilmer, reist rund um die Welt und erzählt von seinen Begegnungen mit verschiedensten Tieren in der Wildnis. In jeder Folge berichtet er über das Schicksal und die Probleme einer Tierart in ihrem Lebensraum, der häufig genug von Menschen bedroht wird. Er will euch zeigen, wie wichtig es ist, den Tieren ihren Lebensraum und ihre Freiheit zu bewahren. Die spannenden Geschichten von Felix sollen euch die komplizierten Zusammenhänge in der wilden Natur nahe bringen.

Das Erste (ARD), 20.15 Uhr

Erlebnis Erde

Raubkatzen (1)

Tödliche Eleganz

Raubkatzen faszinieren durch ihre geschmeidige Eleganz ebenso wie durch ihren kalten Jagdinstinkt. Der BBC-Zweiteiler über die Raubkatzen würdigt die gesamte Tierfamilie vom Sibirischen Tiger, der größten Katze, bis zur kleinsten, der Rostkatze, die die Urwälder Sri Lankas durchstreift. Der Film zeigt einsame Schneeleoparden im Himalaya und große Löwenrudel in Tansania. Während der dreijährigen Dreharbeiten konnten die Teams Katzen genau beobachten und Verhalten filmen, das selbst Wissenschaftler überrascht. Immer dabei: neueste Technik, die einen exklusiven Einblick in die Welt der stolzen Tiere gibt.Man denkt, man kennt Katzen und weiß alles über sie? In dieser Dokumentation kann man sich überraschen lassen. Raubkatzen haben weit mehr zu bieten als nur ihr Image als „Top Jäger“. Katzen haben auch eine sanfte Seite, sie sind intelligent und gefühlvoll, Katzen sind aufopfernde Eltern und erstaunlich gut an verschiedenste Lebensräume angepasst. In der ersten Folge steigt eine Expedition in die eisigen Höhen des Himalaya – auf der Suche nach einem Phantom: dem Schneeleoparden. Lautlos und meist unsichtbar, schleicht die geheimnisvolle Raubkatze durch die raue Gebirgswelt. Ein anderes Team beobachtet mit hochempfindlichen Nachtsichtkameras und neu entwickelten Kamerafallen eine Leopardin auf der Jagd in Afrika. Am Strand von Patagonien ist ein Puma auf der Suche nach Beute. Er jagt Pinguine. Weitere Highlights dieser Folge sind der Kronk, der kanadische Luchs und die spannende Hochgeschwindigkeitsjagd der Geparde. In faszinierenden Verhaltensaufnahmen und überraschenden Geschichten gibt der Zweiteiler “Raubkatzen“ Einblicke in die Natur der eleganten Jäger und zeigt, dass diese so gut erforschte Tiergruppe noch immer viele Überraschungen bereit hält.

Dienstag, 10. April

arte, 7.15 Uhr

360° Geo Reportage

Der Lachszähler von Kanada

An der nördlichen Küste Westkanadas, wo das Meer auf den Regenwald des Großen Bären trifft, lebt Stan Hutchings, der letzte „Creekwalker“ Kanadas. Seine Nachbarn sind Orcas und Buckelwale, sein Zuhause ist das Meer. Jeden Tag macht er sein Jetboot klar und düst in halsbrecherischem Tempo einen Fluss hinauf. Dann steigt er in sein Kanu um und verschwindet in der Wildnis. Sein Weg führt ihn tief in unberührte Wälder, weit hinauf in ungezähmte Flüsse. Über Stock und Stein, Bären und Wölfen schutzlos ausgesetzt. Im Great Bear Rainforest, dem Regenwald des Großen Bären, gibt es weder Straßen noch Wege. Dafür unzählige Flüsse, die sich durch den dichten Dschungel dem Meer entgegen winden. Neben den namensgebenden Bären leben hier auch Wölfe, Weißkopfseeadler, Robben und Seevögel. Ein großes Ökosystem aus Ozean und Wald, zutiefst und untrennbar verbunden durch die Lachsschwärme, die seit Jahrhunderten ihren Weg vom Meer zu ihren Laichplätzen aufnehmen. Stan Hutchins überwacht seit fast 40 Jahren diese Wanderungen im Auftrag der Regierung. Ein Beruf, der weit einfacher aussieht, als er ist. Viele Flüsse sind so verzweigt und hindernisreich, dass Stan einen vollen Tag braucht, um sie zu bewältigen. Neben einem ausgezeichneten Orientierungsvermögen und physischer Belastbarkeit muss ein Lachszähler Einsamkeit aushalten können. Die Begleitung seines jungen Hundes Foch erleichtert Stan die Arbeit in der Wildnis. Obwohl die von Stan gesammelten Daten wichtig für die Fischwirtschaft und den Lachsbestand sind, möchte die Fischereibehörde seinen Arbeitsplatz gerne einsparen. Sie hofft, auch mit ein paar Stichproben genügend Daten zusammen zu bekommen, um daraus Schlüsse über die aktuelle Population gewinnen zu können. Die Zukunftsaussichten für den Beruf des „Creekwalkers“ sind entsprechend schlecht. Die Bezahlung ist so unsicher, die Verträge so vage, dass kaum junge Leute in diesen Beruf einsteigen können. Aber für Stan sind die Lachse dieser Küste von unersetzbar großem Wert. Der Flussläufer erlebt selbst, wie durch die Klimaveränderung und das schlechte Management der Fischerei ganze Lachspopulationen unbemerkt verschwinden. Auf der Suche nach potenziellen Nachfolgern geht er jetzt eigene Wege, denn Stan weiß nie, ob die aktuelle Saison in den Flüssen seine letzte sein wird.

WDR Fernsehen, 20.15 Uhr

Abenteuer Erde: Waschbären – Einwanderer aus Wildwest

Einst hat man Waschbären nach Deutschland geholt, weil man sie brauchte. Heute wäre so mancher die Tiere gerne wieder los. Schauergeschichten kursieren. Was an ihnen wirklich dran ist, zeigt der Film „Waschbären – Einwanderer aus Wildwest“. Angeblich fressen sie alles und jeden. Ein Stück weit stimmt das auch. Waschbären sind Allesfresser. Dennoch gehören die meisten Geschichten über ihre Fressgier ins Reich der Legenden. So zum Beispiel die Anekdote eines Jägers, der gesehen haben wollte, wie sich ein Rudel Waschbären auf ein Reh stürzte, um es zu erlegen. Die Wissenschaft hat das Jägerlatein längst widerlegt. Doch die Gerüchte halten sich hartnäckig. Etwa eine halbe Million Waschbären leben heute in Deutschland. Selbst in Großstädten wie Kassel treiben sie ihr Unwesen. Angefangen hat alles mit Pelztierfarmen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts. Weil die Qualität der Felle aus Gefangenschaft deutlich schlechter war, als die von Tieren in freier Wildbahn, beschloss man, zwei trächtige Pärchen auszuwildern. Die Waschbären fanden ideale Bedingungen vor und vermehrten sich fleißig. Erst recht, als kaum noch einer auf sie schoss, weil niemand mehr an Waschbärpelzen interessiert war. Plötzlich machten sich die Jäger Sorgen um all die anderen Tiere, die der Waschbär nun mutmaßlich auffraß. Stimmen wurden laut, die forderten, den Waschbär in Deutschland auszurotten. Sie sind bis heute nicht verstummt. Umfangreiche Untersuchungen darüber, welchen Einfluss Waschbären auf die heimische Tierwelt haben, ließen lange auf sich warten. Die Biologen Frank Uwe Michler und Berit Köhnemann begannen ab 2006 Licht in das Dunkel zu bringen, mit überraschenden und größtenteils beruhigenden Ergebnissen. Die Doku-Fiktion „Waschbären – Einwanderer aus Wildwest“ zeigt die Geschichte der Waschbären in Deutschland, Ausschnitte aus ihrem Leben in Wäldern und Städten und die Arbeit der Wissenschaftler. Verraten sei nur so viel: Sie auszurotten ist so gut wie unmöglich. Deutschland muss sich damit abfinden. Waschbären sind gekommen, um zu bleiben.

Mittwoch, 11. April

Bayerisches Fernsehen, 10.25 Uhr

Europas Bambis – Damhirsche

Damhirsche faszinierten die Menschen schon im Altertum: Die Griechen sahen den Sternenhimmel in ihrem gepunkteten Fell und weihten die Tiere der Mondgöttin Artemis, die Römer opferten den Damhirsch ihrer Jagdgöttin Diana. Die Römer waren es auch, die den Hirsch mit dem gefleckten Fell nach Mitteleuropa brachten. Diana ist wie Bambi ein Hirschkitz, das so manches Abenteuer zu bestehen hat. Spät im Frühjahr, die Jungfüchse sind schon halb erwachsen und junge Baummarder und Spechte verlassen bereits ihre Höhlen, kommt Diana auf die Welt, ein wunderschön geflecktes Damkitz. Seine Mutter lässt es bald nach der Geburt in einem Versteck zurück, um Nahrung zu suchen. Dort liegt es völlig allein, als der Fuchs nur wenige Meter entfernt vorbeischnürt. Das Kitz bleibt unentdeckt, sein geflecktes Fell ist eine gute Tarnung im Wechselspiel von Licht und Schatten im Wald. Das gefleckte Fell tragen Damhirsche im Gegensatz zu anderen Hirschen ihr Leben lang. Hirschkitz Diana begegnet anderen Waldbewohnern wie dem bulligen Wildschwein, und im Herbst muss das Kitz lernen, auf eigenen Beinen zu stehen.

3sat, 13.20 Uhr

Seehund, Biber, wilde Pferde

Auf Expedition am Rhein

Wildgänse, Lachse, Biber, Wildpferde, Delfine und Seehunde – alle teilen sich die letzten 250 Kilometer des Rheins. Der Film nimmt die Zuschauer mit auf eine Reise entlang des Rheins. Er folgt dem Fluss durch Nordrhein-Westfalen und die Niederlande bis zur Mündung in die Nordsee. Wie leben die Tiere dort? Welche Chance hat die „Wildnis vor der Haustür“ nach 2000 Jahren Eindeichung, Regulierung, Jagd und Besiedlung?

3sat, 14.05 Uhr

Wildes Deutschland

Der Main

Die Landschaft entlang des Mains bietet unerwartete Naturräume: Auwald-Reste, Feuchtgebiete und Trockenhänge. Entsprechend vielfältig ist auch die Tierwelt. Seltene Arten wie Schwarzstorch, Wildkatze und sogar Luchse und Fischadler finden dort noch Lebensraum.

Donnerstag, 12. April

arte, 11.05 Uhr

Planet Deutschland: 300 Millionen Jahre

Das Ende der Wildnis

Die vorerst letzte Eiszeit ist die Zeit der großen Weidetiere. Mammut, Moschusochsen und Rentiere durchwandern die Weiten. Mitten in die Kälte zieht der moderne Mensch aus den Savannen Afrikas nach Deutschland. Als Jäger und Sammler bestimmt der Zug der Herden sein Leben. Mit dem Abschmelzen der Gletscher entwickelt sich der Norden Deutschlands zu dem Land von heute. Die Menschen, die bisher nur als Jäger und Sammler unterwegs waren, lassen sich nieder und passen den Lebensraum zum ersten Mal gezielt ihren Bedürfnissen an.

3sat, 14.00 Uhr

Milos und die Luchse

Zwei kleine Luchse aus dem Tierpark sollen in die Heimat ihrer Vorfahren, in die Wälder der Malá Fatra im Herzen der Slowakei zurückkehren. Der Film begleitet den Weg zurück in die Wildnis. Zwei Jahre lang verfolgen Milos Majda, ein stiller Naturbursche und Ranger im Malá Fatra Nationalpark, und der Biologe und Tierfilmer Tomas Hulik den Weg der Luchsgeschwister. Dabei ist die Geschichte einer hart erkämpften Freundschaft entstanden.

Freitag, 13. April

3sat, 14.45 Uhr

Schakale unter uns

Schakale sind aufgrund ihrer versteckten Lebensweise bis heute kaum erforscht. Der Film begleitet die Forscherin Elisabeth Schönthal, die von den scheuen Raubtieren fasziniert ist. Schakale gelten in einigen Kulturen als unreine Aasfresser und Schädlinge. In Ägypten wurden sie als Gottheiten verehrt. Sie leben vor allem in den Steppenlandschaften Afrikas. Dass Schakale seit Kurzem auch in Europa heimisch sind, ist weitgehend unbekannt. Heute melden Wildbiologen und Jäger bereits Sichtungen von Goldschakalen in Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, Schweden und in Finnland. Elisabeth Schönthal sucht die scheuen Säugetiere in Europa und trifft auf Goldschakale in Ägypten und dem griechischen Karst, wo sie an den Küsten Krabben jagen.

Samstag, 14. April

arte, 7.55 Uhr

Auf der Spur des Gobibären

Der Film begleitet mongolische Forscher auf eine Expedition an die mongolisch-chinesische Grenze. Mit Fotofallen wollen die Wissenschaftler nicht nur belegen, dass es dieses sagenumwobene Tier wirklich gibt, sie wollen auch auswerten, wie gefährdet diese Spezies ist, was ihren Lebensraum bedroht und welche Maßnahmen es braucht, um den Bären zu schützen. Die Dokumentation von Wolfgang Luck zeigt aber auch die Bedeutung des Gobibären für die Mongolen und überrascht mit Tieraufnahmen, die man in dieser Vielfalt in der lebensfeindlichen Wüste Gobi nie erwartet hätte. In der Abgeschiedenheit der mongolischen Wüste Gobi lebt ein Tier, um das sich seit Jahrhunderten Sagen ranken: der Gobibär. Lange galt der „mazaalai“ den Mongolen als Fabelwesen, eine Art Wüsten-Yeti, über den in den Jurten der Nomaden zwar viel erzählt wird, den aber kaum einer je gesehen hat. Doch jetzt beweisen mongolische Wissenschaftler nicht nur, dass es den kleinen braunen Bären tatsächlich gibt, sie belegen auch, dass die Art akut bedroht ist. Die Dokumentation begleitet die Forscher auf eine Expedition ins mongolisch-chinesische Grenzgebiet, dem Lebensraum des Gobibären. Ihre Fotofallen lassen vermuten, dass mindestens 23 Gobibären noch in der Wüste leben. Die Tiere haben sich dem Leben in der Wüste Gobi zwar perfekt angepasst, sie schaffen es, sich von Rhabarberwurzeln und Heuschrecken zu ernähren. Aber nicht nur der Klimawandel bedroht ihr Überleben. Viele Wasserstellen sind in den vergangenen Jahren ausgetrocknet, die Bären müssen auf Nahrungs- und Wassersuche immer größere Strecken zurücklegen. Die mongolischen Bärenforscher planen mit Unterstützung aus Deutschland ein Schutzprogramm, das nur gelingen kann, wenn auch die Wüstennomaden mitziehen. Denn auch deren riesige Kaschmirziegenherden rücken auf der Suche nach den letzten Weideplätzen und Wasserstellen dem streng geschützten Gobi-Nationalpark und damit dem Lebensraum des Bären gefährlich nahe. Der Gobibär gilt den Wissenschaftlern als sogenannte Schirmart – wenn es gelingt, seinen Lebensraum zu schützen, dann könnten davon auch andere bedrohte Tierarten wie Wildesel oder Wildkamele profitieren.

Bayerisches Fernsehen, 9.30 Uhr

Welt der Tiere

Big Tusker – die mächtigsten Elefanten Afrikas

Ein Tusker ist ein besonders großer, alter und mächtiger Elefant – eine stattliche Erscheinung mit riesigen Stoßzähnen. Etwa vierzig Tusker gibt es noch in Afrika. Ein Team von „Welt der Tiere“ hat den Tusker-Experten Dr. Johan Marias besucht. Auffällig an einem Tusker sind vor allem seine riesigen Stoßzähne. Die eines Tuskers wiegen jeder für sich mindestens 55 Kilo. Rund 40 Tusker gibt es noch in Afrika. Ein BR-Team hatte die Chance, mit dem Tusker-Experten Dr. Johan Marias im Kruger-Park auf Tusker-Suche zu gehen. Sie fanden Mashangane, Mastuthele und auch Duke, den größten und ältesten Tusker. Seine Stoßzähne waren so groß, dass sie unter der Last des Gewichts brachen. Marias beschäftigt aber auch die Frage: Gibt es zu viele Elefanten, zerstören sie zu viel in ihrer Umgebung? Der Veterinär sucht zusammen mit Kollegen nach neuen Möglichkeiten, die Elefantenpopulation zu steuern. Statt des immer wieder geforderten Abschusses zum Beispiel durch Sterilisation der Bullen.

MDR Fernsehen, 13.15 Uhr

Amerikas Naturwunder

Yellowstone

Die Winter im Yellowstone-Nationalpark sind hart und bitterkalt – selbst für die gut isolierten Bisons, die wieder zu Tausenden über die weiten Ebenen ziehen, eine harte Zeit. Die massigen Tiere graben sich mit ihren gewaltigen Köpfen tief in den Schnee, um an das spärlich verbliebene Gras zu gelangen. Dieses Symbol für Ausdauer und Kraft stand kurz vor der Ausrottung, nur 23 Tiere waren den Kugeln der Jäger entkommen. Heute gibt es im Yellowstone-Nationalpark wieder stabile Bestände. Neben dem Bison hat auch ein anderes Tier seinen Platz in der Natur zurückerobert: der Wolf. Auch er ist gut an den Winter angepasst und versucht sein Glück bei der Jagd auf Wapiti-Hirsche. Während viele Tiere im Winter ihre Energie sparen, kommen die Geysire und heißen Quellen des Parks nie zur Ruhe. Vielen Tieren bieten sie im tiefsten Winter eine willkommene Möglichkeit zum Aufwärmen. Die extremen Temperaturunterschiede führen zu faszinierenden Lichtspielen, und Wassertropfen verwandeln sich in Sekunden in Eis-Diamanten oder kleine Eis-Sternschnuppen. Der Frühling erweckt den Park zu neuem Leben. Junge Schwarzbären verlassen zum ersten Mal in ihrem Leben das Winterquartier, in dem sie geboren wurden. Eine junge Pumamutter teilt die Beute mit ihrem Nachwuchs. Der Frühling birgt aber auch Gefahren! Das Schmelzwasser verwandelt die Flüsse in reißende Ströme, die für junge Bisonkälber zu einer harten Bewährungsprobe werden. Manchmal werden die Kälber von der Strömung mitgerissen und von ihren Müttern getrennt. Eine der dramatischsten Szenen des Films zeigt den tapferen Kampf eines einsamen Kalbes gegen einen Wolf mit einer unerwarteten Wendung des Schicksals. Wenn der Herbst das Laub in alle nur erdenklichen Farben taucht, beginnt die Brunftzeit der Bisonbullen. Atemberaubende Zeitlupenaufnahmen zeigen in dramatischen Bildern, wie die Kolosse aufeinanderprallen. Die Ebenen beben dann förmlich unter ihren Hufen. Wenn die Tage kürzer werden und die Temperaturen wieder fallen, wird es aber langsam auch wieder ruhiger im Yellowstone-Nationalpark. Über einen Zeitraum von drei Jahren ist es den beiden preisgekrönten Filmemachern Oliver Goetzl und Ivo Nörenberg gelungen, dieses faszinierende Naturwunder mit seinen spektakulären Landschaften und spannendem Tierverhalten umfassend zu porträtieren.

Bayerisches Fernsehen, 16.15 Uhr

Frei Schnauze – Das Tiermagazin

Das Magazin „Frei Schnauze“ gibt Tipps zum Leben mit Tieren: Welches Tier passt zu mir? Was tun, wenn der Hund ständig bellt? Und was mache ich, wenn ich ein verletztes Wildtier finde? Denn eines ist klar: Unseren Tieren soll es gut gehen! „Frei Schnauze – Das Tiermagazin“ ist schon vor Ausstrahlung der jeweiligen Folge in der BR Mediathek zu sehen und dann zwölf Monate lang verfügbar.

Sonntag, 15. April

Bayerisches Fernsehen, 15.20 Uhr

natur exclusiv

Unbekanntes Afrika – Savanne

„Dreht etwas, das noch nie jemand in einem Afrika-Film gesehen hat!“ Dieser Herausforderung hatten sich sieben BBC-Regisseure und 36 erfahrene Kameraleute zu stellen, als sie den Auftrag erhielten, eine Naturfilm-Serie über Afrika zu produzieren. So entstand in insgesamt fast vier Jahren diese Serie über ein tatsächlich „Unbekanntes Afrika“. Die zweite Folge zeigt, wie es die Tiere meistern, in der Savanne zu überleben – in einer faszinierenden Landschaft mit ständig wechselnden Gesichtern. Der zweite Teil der Afrika-Reihe führt in die Savanne, einem der reichhaltigsten Lebensräume der Erde. Dank Bernhard Grzimeks weltberühmtem Klassiker „Serengeti darf nicht sterben“ kennt wohl jeder die Bilder von den weiten Graslandschaften, den Abertausenden wandernden Gnus und den sie begleitenden Löwen. Kaum ein Afrika-Naturfilm, der sich nicht wieder und wieder dieser zweifelsohne faszinierenden Motive bedient. Wer aber kennt die Geschichte der Siedleragamen, eidechsenähnlichen Tieren, die auf die Gnus warten – nur, um deren mitreisende Fliegen zu fangen? Und sich dabei noch nicht einmal scheuen, ruhenden Löwenpaschas auf dem Rücken herumzutanzen? Doch bevor die vielen großen und kleinen tierischen Protagonisten ihren Auftritt bekommen, wird die Entstehungsgeschichte der Savannen geschildert. Zwei Kontinentalplatten driften unaufhaltsam auseinander und stellen den Kontinent auf eine gewaltige Zerreißprobe. Grandiose Luftaufnahmen lassen deren gewaltiges Ausmaß erahnen. Bis heute verändern Vulkanausbrüche ständig das Gesicht der Landschaft. Doch ohne sie gäbe es keine Savanne – die zunächst todbringende Lava sorgt später für üppiges Grün. Unberechenbar zeigt sich die Savanne jedes Jahr aufs Neue. Dürre wechselt mit Flut, Mangel mit Fülle. Eine der dramatischsten Veränderungen wird durch Brände ausgelöst. Mehr als zwei Drittel der Fläche Deutschlands gehen in Afrika alljährlich in Flammen auf. Wer nicht fliehen kann, ist verloren. Doch einige Tiere nutzen die Katastrophe für sich: Drongos, Blauracken und andere Vögel lavieren sich geschickt durch die Flammen und fangen flüchtende Insekten. So verheerend die Brände auch sind – ohne sie hätte das Grasland kaum eine Chance, sich zu regenerieren. Dürren bedeuten weit größere Katastrophen für das Land und seine Tiere. Ein Kamerateam begleitete eine Elefantenfamilie am Fuße des Kilimandscharo auf ihrer verzweifelten Suche nach Nahrung, nachdem die Regenfälle bereits das dritte Jahr ausgeblieben waren. Hilflos muss eine Elefantenmutter zuschauen, wie ihr Kalb völlig entkräftet seinen letzten Atemzug tut. Die Herde verlor all ihre Kälber in diesem Jahr. Dringend wartet auch eine Kronenadler-Mutter in einem kleinen Sumpfwald am Rande der Savanne. Nur, wenn es pünktlich regnet, kann sie ihr hungriges Küken versorgen. Dann werden Abertausende Flughunde aus dem fernen Regenwald des Kongo kommen, um die nun reifenden Früchte zu fressen. Kein anderer Greifvogel geht ein solches Risiko ein – denn zu Beginn der Brut weiß der Adler noch nicht, ob die Flughunde wirklich rechtzeitig eintreffen. Doch wenn die Rechnung aufgeht, wird das Adlerküken gut genährt ins Leben starten können. Auch in dieser Folge haben sich die Macher ihrer Aufgabe, hauptsächlich bislang Unbekanntes zu drehen, erfolgreich gestellt und scheuten dabei weder Zeit noch Mühe. Zweieinhalb Monate suchten sie etwa nach einem Schuhschnabel am Nest – und schlugen sich fast eine Woche lang durch die Sümpfe von Bangweulu, um die Tiere zu filmen. Wieder ist es den Filmteams gelungen, ihre tierischen Protagonisten einfühlsam zu begleiten und deren Geschichten packend zu erzählen.