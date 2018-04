Unschönes Osterfeuer

Eine Anwohnerin sah den Feuerschein am nördlichen Waldrand des Wiehengebirge in Höhe der Straße Rote Erde in Bad Holzhausen (Kreis Minden-Lübbecke/Nordrhein-Westfalen) und alarmierte den Notruf. Lediglich der Rahmen des Hochsitzes blieb stehen, doch auch dieser wurde stark beschädigt. Dies ist bereits der 4. Hochsitzbrand in dieser Gegend, seit Anfang März. Hinweise auf den oder die unbekannten Täter hat die Polizei noch keine.

In der 1. Märzwoche beschäftigten die Beamten bereits 2 brennende Hochsitze. Wenig später folgte der nächste Brand.

sl