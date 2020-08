Verfolgungsjagd am Teufelssee: Sau klaut Laptop

Diese Sau hat es wirklich faustdick hinter den Tellern: Am Teufelssee in Berlin machte sich am letzten Dienstag eine Wutz zunächst über die Pizza von einigen Badegästen her. Danach schnappte sie sich eine gelbe Badetasche eines Mannes und flüchtete mit zwei Frischlingen im Schlepptau in Richtung Wald.