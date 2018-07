Volontär gesucht!

Volontär m/w (in Vollzeit)

Ihre Voraussetzungen:

Voraussetzung hierfür ist das „grüne Abitur“ und möglichst ein abgeschlossenes Studium oder eine vergleichbare Ausbildung. Darüber hinaus haben Sie Interesse am Schreiben, Recherchieren, Fotografieren, Filmen, Organisieren und an Social Media.

Wir bieten Ihnen die Möglichkeit, in einem zweijährigen Volontariat den Beruf des Redakteurs zu erlernen. Es erwartet Sie ein passioniertes junges Redaktionsteam, das die Vielfalt der Jagd journalistisch aufbereitet. Der Arbeitsplatz ist am Verlagsstandort in Singhofen (Rheinland-Pfalz).

Wir bieten:

eine Tätigkeit mit viel Abwechslung in einer wachsenden Branche

ein modernes Arbeitsumfeld

beste Voraussetzungen für einen erfolgreichen Start und eine gute Einarbeitung

teamorientiertes Arbeiten

Möglichkeit zur betrieblichen Altersvorsorge

Wie Sie sich bewerben:

Schriftlich an: Paul Parey Zeitschriftenverlag GmbH

Geschäftsführung

Erich-Kästner-Straße 2,

56379 Singhofen

Online an: bewerbung@paulparey.de