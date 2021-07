Vorspiel in der Blattzeit

Besonders bei dieser Jagdart setze ich gern meinen Blaser Kipplaufstutzen im Kaliber 6,5×55 ein. Bei weiter Sicht, vor allem im Feld, gehört ein leichtes Pirschglas zur Ausrüstung. Ansonsten spreche ich direkt über das Zielfernrohr an, das auf mittlerer (vier- bissechsfacher) Vergrößerung stehen sollte. In Stech- und Kriebelmücken geplagten Gebieten ist ein Mückenschutzspray unerlässlich, man muss schließlich still sitzen. Der Chemiegeruch ist kein Problem, da der Wind ohnehin passen muss. Fehlt nur noch das richtige Blattinstrument. Hier gibt es eine breite Palette an Herstellern, Material und Bedienungsformen. Am besten lässt sich der Jäger von einem erfolgreichen Blattjäger beraten und sucht sich dann das Instrument aus, mit dem er gut klarkommt. Vom Buchenblatt, dem Namensgeber der Blattjagd, über das Zigarettenpapier bis zum Buttolo- Handblatter und einer Menge von „Blasgeräten“ sind den Vorlieben des Weidmanns keine Grenzen gesetzt. Ich übe die Rufjagd mit dem „Rottumtaler Rehblatter“ aus. Nicht wegen seines feschen Aussehens, sondern wegen seiner Führigkeit, Robustheit und der unvergleichbaren Wiedergabe der unterschiedlichen Fieplaute. Bestens vorbereitet und ausgerüstet, beginnt in der letzten Juliwoche die Rufjagd auf unsere Böcke. Je rauer das Klima, desto später setzt die Brunft ein. Das liegt daran, dass in klimatisch härteren Gebieten die Kitze etwas später gesetzt werden und die Ricken etwa 67 Tage nach dem Setzen erneut ihren Eisprung haben und paarungsbereit sind. Zu Beginn der Brunft blatte ich immer etwas verhalten mit gedämpftem Fieplaut, einem Kommunikationslaut, der ganzjährig vom Rehwild geäußert wird. Er kann den jetzt noch sensiblen Bock vielleicht schon zum Zustehen bringen.