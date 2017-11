Wärmebild deckt Diebstahl auf

Es ereignete sich am vergangenen Montagabend: Ein 37-jähriger Jäger aus Kall war in der Nähe des Aussiedlerhofes bei Keldenich im Kreis Euskirchen (Nordrhein-Westfalen) mit seiner Wärmebildkamera unterwegs. Er beobachtete einen Mann, der sich offenbar im Gebüsch versteckte. Plötzlich näherte sich ein Lkw. Aus diesem stiegen 2 weitere Männer aus. Zu dritt luden sie den Radlader in den Lkw. Das alles kam dem Grünrock eigenartig vor, weshalb er die Polizei alarmierte.

Einer der Täter bemerkte, dass er beobachtet wurde und flüchtete. Ein Diensthundeführer stellte den 19-Jährigen wenig später. Die beiden anderen nahmen mit dem Lkw Reißaus. Doch auch sie wurden durch die Polizei gefasst. Hier handelte es sich um einen 47-jährigen Mönchengladbacher und seinen Sohn. Gegen den 26-Jährigen lag bereits ein Haftbefehl vor. Die 3 Beteiligten wurden vorläufig festgenommen und der Radlader an seinen Besitzer zurückgegeben. Die Vernehmungen laufen.

sl