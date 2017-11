Angeklagt: Saarländer wollte Sauen sprengen!

Dem Angeschuldigten wird gefährliche Körperverletzung und strafbarer Umgang mit explosionsgefährlichen Stoffen vorgeworfen. Wie die Staatsanwaltschaft am Mittwoch mitteilte, soll der Mann bereits im Sommer 2015 auf einem gepachteten Gartengrundstück Sprengfallen errichtet haben, vermutlich weil Sauen ihm den Garten umdrehten. „Die Selbstschussanlage sollte durch eine über dem Boden gespannte Schnur ausgelöst werden und zielte in mittlere Höhe“, so die Justiz.