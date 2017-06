Waschbär im Hessischen Landtag

„Ministerpräsident Bouffier hat am Landesjägertag erklärt, dass er die Auffassung der Jäger teile, dass Waschbären gejagt werden sollten, wenn sie zur Bedrohung anderer Tierarten werden. Leider hat sich die CDU nun dem Druck der Grünen gebeugt und der Ministerpräsident sein Wort gebrochen, da die Koalition einen Antrag vorgelegt hat, der an den unsinnigen Regelungen der Jagdverordnung festhält“, so der jagdpolitische Sprecher der FDP-Landtagsfraktion, Jürgen Lenders.

Der Landesjagdverband Hessen hatte den Hessischen Landtag dazu aufgefordert, dem Antrag der Fraktionen CDU und Bündnis 90/Grüne nicht zu entsprechen und die Schonzeit umgehend aufzuheben. Man solle sich vielmehr auf Lösungen konzentrieren, die auch der EU-Richtlinie zur Eindämmung invasiver Arten gerecht würden.

