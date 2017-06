Die 30-Jährige war mit ihrem Roller gegen 4.45 Uhr auf der Bremer Straße (B 61) in Minden (Nordrhein-Westfalen) in Richtung Todtenhausen unterwegs, als sie mit dem Waschbär kollidierte. Sie verlor die Kontrolle über ihr Zweirad und stürzte. Das Raubtier verschwand in einem angrenzenden Feld.

sl