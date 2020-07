Weltnaturschutzunion bekennt sich zur Jagd

In einem am 9. Juli 2020 veröffentlichten Schreiben nimmt die Komission „Sustainable Use and Livelihoods“ (SULi) der Weltnaturschutzunion (IUCN) klar Stellung zur Bedeutung nachhaltiger Jagd im internationalen Artenschutz: „Die Trophäenjagd trägt bei vielen Spezies zu deren Schutz bei.“