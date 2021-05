Wildtiere in Tansania

Tansania besitzt vielfältige Landschaften und jede Landschaft zieht andere Tierarten an. Besuchen Sie einen der Nationalparks oder planen Sie eine Safari. Nirgendwo haben Sie eine solche große Möglichkeit, die Big Five zu sehen, wie in diesem wunderschönen Land. Sie werden in diesem Artikel lesen, wo Sie am besten hingehen sollten, um die Big Five zu sehen, sodass Sie Ihre Reise entsprechend planen können. Neben der Planung Ihrer Reise ist es auch wichtig, dass Sie ein Visum haben, bevor Sie abreisen.