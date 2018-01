Wölfe in Cuxhaven sollen besendert werden

In der Stellungnahme zu den Nutztierschäden durch Wölfe im Landkreis Cuxhaven kommt die DBBW, Dokumentations- und Beratungsstelle des Bundes zum Thema Wolf, zu dem Ergebnis, dass die durch Wölfe gerissenen Nutztiere im Landkreis Cuxhaven nicht ausreichend geschützt waren. Die Gutachter empfehlen deshalb, den Schutz der Weidetiere zu intensivieren und dazu auch verstärkt mit den Landwirtschaftsbehörden zusammenzuarbeiten.

Niedersachsens Umweltminister Olaf Lies sagte zu den Ergebnissen des Gutachtens: „Die Stellungnahme der DBBW hat uns keine grundlegend neuen Erkenntnisse gebracht. Auch wir werben intensiv dafür, Weidetierbestände wolfssicher einzuzäunen oder Herdenschutzhunde einzusetzen und haben dafür die Förderkulisse ausgeweitet. Herdenschutz ist also wichtig. In Cuxhaven aber lässt sich so das Problem nicht lösen. Deshalb wollen wir jetzt schnell eine Besenderung des auffälligen Rudels veranlassen und gegebenenfalls auch Vergrämungsmaßnahmen einleiten. Auch werde ich auf den Landkreis Cuxhaven zugehen, um alle praktikablen Möglichkeiten beim Weidetierschutz auszuloten.“

Außerdem kündigte Lies an, auch bei seinem Antrittsbesuch als Umweltminister in Brüssel das Thema Wolf auf die Tagesordnung zu setzen.

Das Umweltministerium hatte vor dem Hintergrund der gehäuften Übergriffe von Wölfen auf Nutztiere in Cuxhaven, und dabei insbesondere Rinder, die DBBW um eine Stellungnahme gebeten. Dafür hatte das Wolfsbüro des Niedersächsischen Landesbetriebes für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) der DBBW Daten zu den Schadensfällen übermittelt. Im September 2017 fand eine Begehung vor Ort statt, an der Vertreter des NLWKN, des Umweltministeriums, der DBBW, des Landkreises Cuxhaven, sowie Wolfsberater und betroffene Weidetierhalter und Vertreter einer örtlichen Zaunbaufirma teilnahmen.

PM/NDsU