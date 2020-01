Wolf in Hamburg gesichtet

In Neuengamme im Bezirk Bergedorf wurde ein Wolf am vergangenen Samstag gesichtet und gefilmt. Ein Experte wertete die Aufnahmen aus. Sein Analyseergebnis: Es war sicher ein Wolf. Bei der Sichtung in Bergedorf handelt es sich um den 3. eindeutigen Nachweis eines Wolfes in Hamburg.

Dazu Jens Kersten, Umweltsenator: „Die Ausbreitung des Wolfs betrifft uns als Stadtstaat weniger als die Flächenländer.