2. Artemis-Cup des Jägerinnenforums Baden-Württemberg

Die Organisatoren, Andrea Ott (Obfrau Reg. Bez, Stuttgart) und Sandra Kopp (JV Stuttgart) unterstützt von Bärbl Behr (Obfrau Reg.Bez. Tübingen), Nicole Ammann und den Schießaufsichten der JV Stuttgart freuten sich besonders, dass einige der vorgelegten Jagdscheine dieses Jahr zum 1. Mal ausgestellt waren und die Jungjägerinnen an der Veranstaltung teilnahmen.

Damit wurde der Zweck der Veranstaltung, Jägerinnen in zwangloser Form aber unter Wettbewerbsbedingungen an das jagdliche Schießen heranzuführen zu 100 Prozent erfüllt. Anja Rupp vom Kader der Jagdschützen nahm ebenfalls an der Veranstaltung teil und informierte interessierte Jägerinnen über das Kader und das jagdliche Schießen.

Als Beste Schützin des Wettbewerbs hat Angelika Marek in den geschossenen Disziplinen 100 Meter stehend angestrichen auf Bock, 100 Meter sitzend auf Fuchs, 50 Meter stehend freihändig auf die Keilerscheibe und den laufenden Keiler sowie 10 Trapptauben und 10 Kipphasen mit 239 Punkten den Wettbewerb als Amateurin gewonnen. In der Profi-Klasse lag Susanne Roczick mit 236 Punkten ranggleich mit Miriam Dammer aus NRW aber mit der besseren Taubenanzahl auf Rang 1. Für die Wertung in der Kugeldisziplin nahm Marianne Bellgardt den Preis mit 176 Ringen in Empfang. Als beste Schrotschützin mit je 80 Punkten teilten sich Angelika Marek und Antje Busse den 1.Platz. Die Gewinnerinnen der einzelnen Klassen freuen sich über eine Tafel mit jagdlichen Motiven der Jagdmalerin Steffi Holder.

Den Länderwettkampf BW gegen NRW gewannen die Teilnehmerinnen aus Viersen mit 883 Punkten gegen die Profis aus BW mit 811 Punkten für NRW und die Jagdperlen Viersen freuten sich über den Gewinn der Kiste Sekt.

Den Hauptpreis, eine Haenel Jäger 10 Lady Timber, zog Glücksfee KJM Peter Kopp von der JV Stuttgart für Karin-Ingeborg Schmider aus Offenburg aus dem Lostopf. Über das Zeiss Conquest 8×30 freute sich Davida Wilson aus Viersen. Beide Gewinnerinnen waren fassungslos über Ihr Glück: „Wir haben noch nie bei einer Verlosung etwas gewonnen, vielen Dank Peter für Dein glückliches Händchen und vielen Dank den Firmen Haenel und Zeiss. Wir freuen uns wahnsinnig über die wertvollen Preise.“

Besonders freute die Organisatoren der Veranstaltung das anschließende begeisterte Feedback auf WhatsApp und Facebook. Unser Fazit: die Planung für einen 3. Artemis-Cup in 2019 stellt das Team von Andrea Ott und Sandra Kopp vor neue Herausforderungen denn der 1. sowie der 2. Artemis Cup in Stuttgart zu toppen wird schwer. Die voran gegangenen Veranstaltungen waren einfach Spitze!

PM/sl