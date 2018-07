60.000 Euro-Zaun soll Friedhof schützen

„Immer wieder haben die Schwarzkittel neue Löcher gefunden beziehungsweise den bestehenden Maschendrahtzaun beschädigt und sich so Zugang verschafft. Viele Gräber wurden wiederholt durchwühlt und Pflanzungen zerstört oder gar komplett gefressen. Auch Friedhofsmitarbeiter hatten bereits in den frühen Morgenstunden unschöne Begegnungen mit den Wildschweinen“, schildert Grünflächenamtsleiterin Gabriele Wolter die Situation in einer Mitteilung.