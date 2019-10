7 Sauen bei Wildunfall verendet

Die Rotte Sauen überquerte gegen 2 Uhr am frühen Sonntag-Morgen die Autobahn 8 nahe Kirchheim/Teck. Bei der Überquerung erfassten 3 Autos Stücke aus der Rotte. 7 Sauen verendeten in Folge der Kollisionen. Eine Pkw-Fahrerin schleuderte nach einer Kollision in die Mittelleitplanke. Sie wurde leicht verletzt. Insgesamt war die Autobahn bis 4.45 Uhr gesperrt.

ml