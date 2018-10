ASP: Belgien lockert Maßnahmen

Die belgischen Behörden haben das etwa 63.000 Hektar umfassende Sperrgebiet im Süden des Landes nun in 3 Zonen aufgeteilt, in denen die Auflagen verschieden streng sind. Während in der etwa 12.500 Hektar großen Kernzone weiterhin Auflagen wie Fütter- und Jagdverbot sowie Bewegungs- und Bewirtschaftungsverbot gelten, ist das Betreten und die Bewirtschaftung der äußersten Zone nach Genehmigung inzwischen wieder tagsüber erlaubt.