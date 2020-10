ASP-Kadaver lag schon lange

Es handelt sich bei allen drei um Fallwild, das in den bestehenden Kerngebieten gefunden wurde: zwei bei Neuzelle (Landkreis Oder-Spree) und eins in Bleyen (Märkisch-Oderland), wie das Gesundheitsministerium des Landes Brandenburg gestern mitteilte. Damit liegt die Fallzahl nunmehr bei 53 Stücken Schwarzwild.

Was aufwerfen lässt: Bei dem positiven Fund im Märkisch-Oderland handelt es sich um eine bereits stark verweste Bache, die schätzungsweise mindestens vier Wochen am Fundort gelegen haben dürfte. Doch der erste amtlich festgestellte ASP-Fall im Märkisch-Oderland Ergebnis wurde erst am 27. September entdeckt und am 30. September bekannt gegeben. Behördenangaben zufolge muss das bestehende Kerngebiet jedoch nicht verändert werden.