ASP-Zaun auf Rathausplatz

Laut taz.de sei die Gruppe der Zaungegner unter dem Namen „Noborderfence“ bekannt. Sie demontierten drei Elemente des Zauns und stellten diese an mehreren Orten in Schleswig-Holstein, unter anderem auf dem Rathausplatz in Kiel, wieder auf. Weitere Teile des Zauns fanden sich in Flensburg und in den Dörfern Ellhöft und Süderlügum wieder. An den Zaunstücken hingen allerdings nun Plakate, die über die Probleme der massenhaften Schweinehaltung aufklären sollen. Laut taz.de wollen die Aktivisten zeigen, „warum eine Welt ohne Grenzen eine bessere wäre“.

