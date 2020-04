Aus der Manufaktur: 100 Prozent Wild

Verführerisch steigt der Geruch von gebratenem Wildbret in die Nase. „Soll da noch mehr Gewürz ran? Was meinst du?“ Erwartungsvoll lächelt Metzgermeister Oliver Gasteier seiner Kollegin zu und reicht ihr ein Stückchen saftig gegrillter Rehkeule. „Ne, passt“, antwortet diese. „Schmeckt super!“ „Wir probieren da immer wieder mal was Neues“, verrät der Fleischer über die Vorgehensweise in der Gourmet Wildmanufaktur.

„Uns ist es wichtig, dass der feine Wildgeschmack durchkommt und dass nicht überwürzt wird. Was man auf jeden Fall immer beachten sollte: Wildbret nur nicht totgaren! Gerade Rehwild schmeckt dann wie eine Gummisohle“, ist sich der Jäger sicher.

Gasteier legt Messer und Gabel zur Seite, wäscht sich ausgiebig die Hände und geht durch eine Schwingtür in den nächsten Raum. Dort rotiert ein Bottich, der Kutter, mit Hack darin. Der Metzgermeister gibt eine Portion Gewürze hinzu, die er vorher genau abgewogen hat: „Wir stellen sie immer selbst zusammen. Fertigmischungen kommen mir nicht ins Haus.“ Die rund 65 kg Hack werden in den nächsten Arbeitsschritten zu Würstchen nach Nürnberger Art verarbeitet. „Da kriegen wir rund 1 300 Stück raus“, überschlägt Gasteier.