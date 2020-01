Bad Salzuflen: Rotte hinterlässt Saustall

Die Rotte trollte durch die Salzufler Ortsteile Schötmar und Ehrsen-Breden am frühen Samstagnachmittag. Die Anwohner waren verunsichert und verständigten die Polizei. Zurecht! Denn in der Lohhofstraße und im Adlerweg wurden wenig später zwei Wohnhäuser von den Sauen unter die Lupe genommen. Zwei der Schwarzkittel durchbrachen sogar Terrassentüren und gelangten so in Wohnzimmer, wie die Polizei mitteilt. Dort hinterließen sie jeweils einen Saustall.