Bayern: Abschussprämie – mehr Geld für erlegte Sauen

Laut Süddeutscher Zeitung können Jäger die Erhöhung in den nördlichen und östlichen grenznahen Landkreisen zu Thüringen, Sachsen und Tschechien bekommen. Als weitere Präventionsmaßnahme soll die Schwarzwilddichte sowie deren Wanderbewegungen mithilfe von Drohnen dokumentiert werden. „Die gewonnenen Daten werden an die örtlichen Jäger weitergegeben, um die Bejagung gezielt auszubauen“, so die Süddeutsche Zeitung.