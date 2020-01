JAGD & HUND 2020

Für das Vortragsprogramm des Paul Parey Zeitschriftenverlages werden in diesem Jahr wieder zahlreiche Referenten auf der Bühne stehen. Sicherlich ein Highlight ist der Vortrag des DJV zum „Sophie-Award 2020“ am Samstag. Außerdem sollten Sie Ralf Bonnekessens Ausführungen zu „Wie entsteht ein Jagdfilm“ keinesfalls verpassen.

Treffen Sie bereits am Donnerstag beliebte Jagdbuch-Autoren bei der Preisverleihung des Jagdbuch-des-Jahres 2019-Preises (30. Januar 2020) oder besuchen Sie am Freitag, 31. Januar, auf der Haupbühne in Halle 4 die Deutsche Meisterschaft der Hirschrufer oder/und am Samstag, 1. Februar 2020, ab 13.30 Uhr den 8. International German RedFox Award, ebenfalls auf der Hauptbühne.

Hier unser Bühnenprogramm als pdf. zum Ausdrucken …