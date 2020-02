Bayern: Geschoss verfehlt Anwohner

Polizeiangaben zufolge hatte ein 37-Jähriger am Sonntagvormittag gegen 09.55 Uhr gerade sein Haus verlassen, als ein Geschoss mit einem lauten Zischen an ihm vorbeiflog und vermutlich in einem Nachbargrundstück einschlug. Zuvor soll das Geschoss bereits an einer 22-jährigen Frau, die mit ihrem Hund am Ortsrand von Münnerstadt spazieren war, vorbeigeflogen sein.

Ersten Ermittlungen zufolge fand zu diesem Zeitpunkt eine Treibjagd am Ortsrand von Münnerstadt statt, an der auch ein 56-jähriger Jäger beteiligt war, der als möglicher Schütze identifiziert wurde. Gegen den Jäger werde nun wegen des Verdachts einer Straftat und verschiedener Ordnungswidrigkeiten ermittelt.

fh