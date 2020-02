Bayern: Probeschüsse waren keine Nötigung

Der Mann hatte im September 2019 in seinem Jagdrevier bei Peiting zwei Probeschüsse aus einem Kleinkalibergewehr abgegeben, während Spaziergängerinnen in der Nähe waren. Die zwei Frauen, die mit ihren angeleinten Hunden unterwegs waren, erschraken und flüchteten. Wenig später zeigten sie den Jäger an.

Vor dem Amtsgericht Weilheim wurde der Grünrock nun kürzlich von dem Vorwurf der Nötigung freigesprochen, wie merkur.de berichtet.