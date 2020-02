Einbruch in Behörde – Waffen geklaut

Ersten Ermittlungsergebnissen zufolge brachen die Täter ein Büro in der 1. Etage des Gebäudes auf. Der dort ansässige Fachbereich ist unter anderem für das Waffen- und Jagdwesen zuständig. In den Büroräumen brachen die Täter mehrere Tresore gewaltsam auf. Rund 30 Schusswaffen, darunter Schreckschuss- und Langwaffen wurden geklaut. Die Ermittlungen in diesem Fall halten weiter an.

Zeugen, die in diesem Fall Hinweise geben können, melden sich bitte bei der zuständigen Polizeidienststelle (Tel.: 0441/7904115).

ml