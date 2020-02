Bewaffneter Regenwurmsammler

So meldete eine besorgte Anruferin am Mittwochnachmittag eine verdächtige Person auf dem Gelände einer Schule in Bremerhaven-Mitte. Laut Hinweis war die Person mit einem Spaten bewaffnet und schlich auffällig umher, so die Polizei.

Ein Grund zur Eile und die Einsatzkräfte konnten die beschriebene Person vor Ort auch zeitnah dingfest machen. Wie sich herausstellte, war der Mann auch tatsächlich auf Beute aus!