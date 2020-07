BW: Änderung Naturschutzgesetz: Chancen und Risiken

„Dies ist kein angemessener Umgang mit unserem Wappentier“, so der Wildbiologe Klaus Lachenmaier vom Landesjagdverband. „Das Abschussgebot muss weg, wenn der Biotopverbund inklusive dem Generalwildwegeplan für das Rotwild überhaupt Sinn machen soll. Wir informieren in unserer Kampagne Platz Hirsch! über die Bedürfnisse unseres größten heimischen Wildtiers. Das Land sollte den Empfehlungen des Wildtierberichts und dem Geist des Biodiversitätsgesetzes in diesem Punkt folgen und nachbessern.“

Refugialflächen sind Rettungsinseln auch im Bioanbau

Große Hoffnungen würden die Jäger in die Entwicklung von 10% Refugialflächen in der Feldflur setzen. Die größten Sorgenkinder von Naturschutz und Jagd seien nämlich Bodenbrüter und Feldhasen, die kaum noch Nachwuchs in der Agrarlandschaft hochbringen würden. Hier würden die Refugialflächen als sichere Brut- und Aufzuchtplätze zusammen mit besserem Insektenangebot eine dringend benötigte Verbesserung bringen.

Der Ausbau der ökologischen Landwirtschaft und die Reduktion der Pflanzenschutzmittel würden zwar grundsätzlich zur Verbesserung der Artenvielfalt beitragen, leider seien für Wildtiere in der Feldflur jedoch auch Nachteile zu erwarten. Die im Bioanbau verstärkt notwenige mechanische Bodenbearbeitung zur Unkrautbekämpfung werde zu höheren Brut- und Jungtierverlusten in den Feldern führen. „Dies zeigen Erfahrungen aus Revieren mit Bioanbau,“ so Lachenmaier, „umso wichtiger sind die Refugialflächen als Rettungsinseln auch in der ökologischen Landwirtschaft.“ Entscheidend sei dabei die richtige Pflege und Bewirtschaftung der Rettungsinseln. „Eine Mahd zum falschen Zeitpunkt vernichtet Insekten, Bruten und Jungtiere. Die Refugialflächen dürfen daher nicht nach landwirtschaftlichen Erfordernissen bewirtschaftet werden.“

PM /fh